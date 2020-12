99ers-Anführer: „Es wird bald bergauf gehen!“

Samstag gegen Villach

„Ich versuche positiv zu bleiben. So lege ich auch mein Kapitänsamt an. Wir sind eine gute Truppe. Das hat man in jener Phase gesehen, als wir Tabellenführer waren. Jetzt sind nach dem Verletzungspech fast alle wieder an Bord. Es wird jetzt klick machen! Das ist mein Weihnachtswunsch. Der Kader hat ja Qualität. Wenn wir jetzt auch noch unsere Tore machen, dann geht es bergauf“, so Oberkofler, der den Weihnachtstag im engsten Familienkreis verbracht hat. „Einige Legionäre rund um Joel Broda haben das Weihnachtsfest gemeinsam gefeiert. Auch das schweißt zusammen.“ Die Trendwende ist das Ziel. Bestenfalls gleich im Heimspiel am Samstag gegen Villach.