Finanzamt mit Äpfel um über acht Mio. € betrogen

Ein Obstbauer (46) aus der Steiermark hat sich am Mittwoch in Graz wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verantworten müssen. Der Mann gestand, mehr als acht Millionen Euro an Vorsteuern für angebliche Apfellieferungen zu Unrecht kassiert zu haben. Das Geld investierte er offenbar zu großen Teilen in seine Landwirtschaft sowie in seine vom Konkurs bedrohten Firmen. Er wurde nicht rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilt.