Sanierung: Die Stadt Graz rettet das Girardihaus!

Das Haus in der Leonhardstraße - es ist das Geburtshaus des berühmten Schauspielers Alexander Girardi, daher der Name - erhitzte immer wieder die Gemüter. Eigentümer Otto Roiss, ein Unternehmer aus Voitsberg, der das Haus vor einigen Jahren gekauft hat, wollte es ausbauen, wurde von der Altstadt-Kommission und dem Denkmalamt aber im Kreis geschickt. In den letzten Jahren verfiel das leer stehende Haus zumindest äußerlich zusehends - manche sagten: Es wurde dem Verfall preisgegeben. Zu allem Überdruss sind zuletzt auch noch Hausbesetzer eingezogen...