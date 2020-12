Vertrag aufgelöst! Ex-Bulle sorgt für Party-Wirbel

„Ich habe in Basel Höhen und Tiefen erlebt“

Und was sagt Oberlin, der im Sommer 2018 für 4,1 Millionen Euro von Salzburg in die Schweiz wechselte? „Ich habe in Basel Höhen und Tiefen erlebt. Ich werde die Chance nun nutzen, bei einem neuen Verein regelmäßig zu spielen und Freude am Fußball zu haben.“