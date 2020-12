Ein teuflisches Museum auf 1000 Quadratmetern

Die unheimliche Schau wird über zwei Stockwerke geführt. Zu sehen gibt es Brauchtumsbücher, Gewänder und allerlei Krampus-„Werkzeug“. In der „Schnitzerstube“ kann man bekannten Larven-Schnitzern, wie Thomas Einwaller, bei der Anfertigung von gruseligen Kunstwerken über die Schulter blicken. Eine Novität in diesem Jahr stellt der neue „Peaschtl Masken“-Raum dar, in welchem 122 individuell handgefertigte Masken ausgestellt sind. Insgesamt kann das Museum derzeit auf einen Stand von 600 Masken blicken, wobei die älteste davon aus dem Jahr 1903 ist.