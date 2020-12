Israel: Rechte Ultras toben nach Scheich-Einstieg

Nach dem Einstieg von Scheich Hamad bin Khalifa Al Nahyan, einem Mitglied der regierenden Herrscherfamilie in Abu Dhabi, in den israelischen Fußballverein Beitar Jerusalem ist es zwischen Fans zu Konfrontationen gekommen. Hunderte Befürworter und Gegner dieses Schritts seien am Freitag bei einem Training in Jerusalem aufeinandergetroffen, berichtete der israelische Armeesender. Nach Polizeiangaben wurden vier Personen festgenommen.