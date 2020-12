Oststeirisches Projekt rettet die alten Obstsorten

2000 steirische Apfelsorten

Heute sei den meisten gar nicht mehr bewusst, über welchen Reichtum sie in ihrem Obstgarten verfügen, weshalb immer mehr Streuobstwiesen aus der Landschaft verschwinden. Schuster: „Früher gab es in Österreich sicher einmal 3000 verschiedene Apfel- und Birnensorten, in der Steiermark waren es an die 2000. Jetzt sind es vielleicht noch ein paar Hundert, dabei ist es unendlich schade um jede einzelne Sorte, die verloren geht.“