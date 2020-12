Wörgler Schüler Sieger bei EUSALP-Jugendwettbewerb

„Terra preta in the middle of the Alps“ nennt sich das Schulprojekt der zweiten Klasse der BHAK Wörgl, mit welchem die Klasse den ersten Platz des EUSALP-Jugendwettbewerbs gewann. Der Klimawandel beschäftigte die Schüler so sehr, dass sie nach Lösungen suchten, die sie selbst umsetzen können. Mit ihrem Projekt wollen die Schüler aufzeigen, wie lokal produzierte Biokohle schädliches Kohlendioxid absorbieren und der Atmosphäre entziehen kann. Dazu wollen sie Biokohle selbst herstellen und für den Anbau von eigenem Gemüse und Kräutern in den schuleigenen Pflanzkästen verwenden. Gleichzeitig wollen sie berechnen, inwieweit die von ihnen verursachte CO 2 -Belastung durch den Einsatz von Biokohle kompensiert werden kann.