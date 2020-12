Überdosis: Häftling starb in Grazer Justizanstalt

Staatsanwaltschaft Graz ermittelt

Demnächst hätte ihm wegen diverser Suchtmittelvergehen der nächste Prozess gemacht werden sollen. Am Montag starb er in der Justizanstalt Graz-Jakomini jedoch an einer Drogen-Überdosis, die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt, bestätigt Sprecher Hansjörg Bacher. Gerichtsmedizinische und toxikologische Gutachten wurden angeordnet.