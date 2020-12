Wer in Schönheit stirbt, ist trotzdem tot

Wenn Zlatko Junuzovic sagt, Salzburg war „nie schlechter“ als der Gegner, dann stimmt das nur teilweise. Die Bayern haben etwa die Bullen in der Schlussphase in Salzburg in sämtliche Einzelteile zerlegt. Außerdem kann man sich davon wenig kaufen. Wenn Dominic Thiem eine Satzführung gegen Novak Djokovic aus der Hand gibt, ist er angefressen. Wenn Marcel Hirscher nach Halbzeitführung noch zurückfiel, war er ebenfalls sauer. Die Bullen scheinen indes nicht unzufrieden zu sein. Wer in Schönheit stirbt, ist allerdings trotzdem tot.