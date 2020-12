Stolperstart vor Flächentests

Eine Quote von rund 30 Prozent, wie sie etwa das Bundesland Vorarlberg bei den Testungen hatte, könne jedenfalls übertroffen werden. Damit genau das aber auch gelingt und der Stolperstart nicht zum Beinbruch wird, ruft jetzt nicht nur die Landespolitik, sondern auch Prominenz zum Testenlassen auf. „In meinem Beruf habe ich sehr viel Kontakt mit Menschen, und da ist mir die Sicherheit sehr wichtig“, so Fernsehliebling Kristina Sprenger. Auch Ex-Kicker Toni Pfeffer meint: „Ich gehe testen, weil es einfach wichtig ist. Für mich persönlich, für meine Lieben und für meine Umwelt!“ An den Zusammenhalt im Land appelliert auch der für die Krankenhäuser zuständige Landesvize Stephan Pernkopf und meint: „Machen Sie mit, und retten Sie Menschenleben!“