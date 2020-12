Starke Lebenszeichen der steirischen Indie-Szene

Sampler erinnert an Live-Gigs

Livemusik der heimischen Indie-Szene gibt es normalerweise immer an Dienstagen im Café Wolf in der Grazer Annenstraße zu hören. Weil Corona all das heuer unmöglich gemacht hat, setzt man nun auf einen Sampler, der Höhepunkte vergangener Jahre versammelt: Mit dabei sind etwa Antonia Sophie Eulenspiegel, Lothar Lässer, Robert Lepenik, Fritz Ostermayer und das famose Duo Moet. Erhältlich ist „Café Wolf“ als Stream und auf Vinyl (pumpkin records).