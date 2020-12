Mbappe stolz: „Gibt nichts Besseres als Taten“

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich „stolz“ über den gemeinsam erzwungenen Spielabbruch in der Champions-League-Partie zwischen seinem Club Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul geäußert. „Es ist vieles gesagt worden, aber in Wahrheit gibt es nichts Besseres als Taten“, sagte der Angreifer des französischen Fußball-Meisters am Mittwoch nach dem 5:1-Sieg im am Vortag abgebrochenen letzten Gruppenspiel der „Königsklasse“.