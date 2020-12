Grazer Turn-Duo: Von klein auf für Großes gemacht

Mittlerweile ist Benda - so Poduschka - „wohl der kompletteste Turner in Österreich. Vinzenz turnt auch alle Geräte, an den Ringen gehört er allerdings schon zur Weltspitze.“ Das heißt was. „Denn bei den Ringen ist die Dichte an Athleten sehr hoch. Ein Fehler, etwa bei der Landung, oder ein falscher Griff und man rutscht gleich um zehn Plätze ab.“