Jetzt Premium-Hundenahrung kaufen & Kindern helfen

Der kleine Felix ist 4,5 Jahre alt und leidet an einer spastischen tetraplegischen Zerebralparese. Er kam gesund auf die Welt und erkrankte im Alter von 10 Monaten an einer Gehirnhautentzündung. Aufgrund dessen kam es zu einer Schädigung im Gehirn, die zahlreiche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Felix Herzenswunsch ist ein speziell für ihn ausgebildeter Hund. Bei der Labradorhündin Ingeborg war es Liebe auf den ersten Blick. Sie kann Aufgaben für Felix im Alltag übernehmen und ihm so zu mehr Selbstständigkeit verhelfen.