Neue Struktur mit alter Führung

Schon seit Anfang des Jahres arbeitet die Salzburg AG an ihrem Transformationsprojekt. Noch ist es nicht ganz abgeschlossen, mit 1. Jänner soll aber die Neuorganisation starten. Dass dabei noch Vorstandssprecher Leonhard Schitter an der Führungsspitze steht, war klar. Sein Vertrag läuft erst Ende 2021 aus, doch die Position wurde auf Wunsch von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vorzeitig neu ausgeschrieben. Neben Schitter haben sich 23 weitere Kandidaten um die Stelle beworben. Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten wird die Wiederbestellung Schitters empfehlen, der soll am Donnerstag vom 15-köpfigen Aufsichtsrat bestätigt werden.