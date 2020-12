Wintersport: Ansturm auf Berge gefährdet die Natur

Wintersportler und Menschen, die Bewegung in der Natur suchen, überrennen derzeit den Naturpark Mürzer Oberland - und viele andere steirische Gebiete. Geschäftsführer Andreas Steininger appelliert an die Gäste, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Ansonsten seien heimische Tiere und Bäume in Gefahr.