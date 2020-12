Die Pädagogen machen es uns vor

Weit mehr positive Erfahrungen als positive Ergebnisse brachten die am Wochenende vollzogenen Massentests bei im Bildungsbereich beschäftigten Personen ein. „Es gab so gut wie keine Wartezeiten, und die Helfer vor Ort waren alle nett und hilfsbereit“, so die einhellige Meinung unter den Pädagogen. Insgesamt wurden an beiden Tagen 25.965 Personen per Antigen-Schnelltest auf das Virus untersucht – und lediglich 54 der Befunde fielen positiv aus. „Die betroffenen Personen wurden alle darum gebeten zusätzlich auch noch einen PCR-Test zu machen. Sollte dieser positiv sein, wird ein Quarantäne-Bescheid ausgestellt“, heißt es dazu vom Bundesheer.