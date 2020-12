Osttirol: Kampf gegen das Schneechaos

Die ersten Schneefälle am Freitagnachmittag bildeten die Vorboten für ein dramatisches Wochenende in Osttirol. An den Vorhersagen hat sich nichts geändert, bis Sonntagabend fällt selbst in den Tallagen bis zu einem Meter Schnee. Die Lawinengefahr für die Infrastruktur steigt, die Einsatzkräfte sind in Alarmbereitschaft.