Der violette Derby-Held: „Super-Pentz“ in Überform

Der Torhüter erntete sich diese Lorbeeren mit ganzen acht (!) Paraden. Einzig in der 7. Minute musste er sich nach einem Volley von Schick geschlagen geben. Danach war die Festung-Pentz nicht mehr zu überwinden. In Minute 23 kam es zu einer Doppel-Parade gegen Knasmüllner und Kara. In Minute 53 zog er einen Hoffmann-Kopfball im Verkehr. Ein ums andere Mal endeten die Offensiv-Bemühungen der spielerisch überlegenen Rapidler in den Armen von Patrick Pentz.