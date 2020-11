Ex-Skistar Pranger: „Es gibt keine Langeweile“

Die Bergwelten-Folge „Das Wipptal – Ein Winter am Brenner” widmet sich am Montagabend ganz Ihrer Heimat (Servus TV, 20.15 Uhr). Was war Ihr schönster Moment bei diesen Dreharbeiten?

Es war ein richtig lässiges Gefühl, bei der Bergtour um fünf Uhr morgens einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben zu dürfen.