Die Grazer Anatomie stellt sich jetzt neu auf

Hellmut Samonigg: Ja natürlich, sie wurde sofort korrigiert. Das hat Professor Hammer ja gleich über Nacht gemacht! Außerdem: Das Wort „Fehler“ ist leicht ausgesprochen. In jeder wissenschaftlichen Präsentation gibt es Interpretationsspielräume. Und die gibt es eben auch in der Anatomie, obwohl alles so klar erscheint. Warum das jetzt so massiv aufpoppt, hat mit dem Distance Learning zu tun. Diese Probleme hat man aktuell auf allen Unis der Welt. Diese Unmittelbarkeit - dass ich in einer Diskussion reagieren und erklären kann - fällt derzeit weg. Weil Vorlesungen aktuell „Konserven“ sind, die heruntergeladen werden.