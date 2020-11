Fotograf (32) stürzte im Rofangebirge in den Tod

Stock als entscheidender Hinweis

Als der Wahl-Tiroler aus Aldrans am Donnerstag nicht wie vereinbart zu einem Essen in Brixlegg erschienen war, wurde eine Suchaktion gestartet. „Die Handy-Ortung schlug fehl, der Mann hatte den Flugmodus eingeschaltet“, so Trenner. Ein Zeuge, der am Spieljoch einen Stock gefunden und sich gemeldet hatte, brachte die Einsatzkräfte aber auf die richtige Spur. Freitagvormittag wurde die Leiche entdeckt und von der Libelle geborgen. Eine Obduktion und die Auswertung der Kamera und der Outdoor-Uhr folgen.