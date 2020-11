Witzala: Herbstsonne genießen

Von der Windischen Höhe (1110 m) hoch über St. Stefan im Gailtal wandern wir in der warmen Herbstsonne los. „Einfach wunderschön!“, schwärmt die 51-Jährige. Auf Wander- und Forstwegen und zum Schluss weglos erreichen wir den Gipfel mitten im Wald. „Kärnten hat so viel zu bieten. Überall kann man Neues entdecken“, so Karin. Gerade der Lockdown ist dafür ideal, denn anders als auf Magdalensberg und Co. haben wir bei unserer Wanderung niemanden getroffen. Also, Abstand halten und raus in die Natur - die auch das beste Mittel gegen den Herbstblues ist.