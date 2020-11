Corona-Krise: Auch Apotheken im Digital-Boom

Die Medikamente können in eigenr speziellen Außenstation 24 Stunden am Tag abgeholt werden. „Als kleiner Betrieb haben wir nicht die Möglichkeit, länger zu öffnen. Für berufstätige Kunden ist es am Abend aber oft zu spät, um Medikamente bei uns zu holen“, weiß Franz Schätz, in der Apotheke für Finanzen und Marketing zuständig.