„Eine riesige Chance zu zeigen, was wir können“

Die Mozartstädter haben aus dem Spiel gelernt, glaubt Verteidiger Max Wöber. „Wenn wir kompakter auftreten, in richtigen Situationen umschalten und pressen, sind wir besser beraten, als wieder von der ersten Minute an mit dem Messer zwischen den Zähnen in einen offenen Schlagabtausch mit den Bayern zu gehen.“