Aufruf zu Bratwürstel-Sonntag

Während sich der Brauch in Oberösterreich oder Salzburg bis heute erhalten hat, ist er in weiten Teilen Niederösterreichs in Vergessenheit geraten. „Jetzt geht es um die Wurst“, will Paul Nemecek, Direktor des NÖ-Bauernbundes, diese Bratwürstel-Tradition jetzt wieder aufleben lassen: „Sie geht darauf zurück, dass früher nicht alle Tiere den Winter über durchgefüttert werden konnten.Daher wurde das Hausschwein zu Adventbeginn geschlachtet.“ Heute sollen die Konsumenten damit die heimische Bauernschaft unterstützen: „Bratwürstel direkt ab-Hof holen, oder beim Einkauf auf das AMA-Gütesiegel achten. So hilft man unseren Landwirten!“ Und nicht vergessen: Der Advent beginnt schon kommenden Sonntag