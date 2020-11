Immo-Betrug im Pinzgau: Student verlor 2000 Euro

Ein Student (24) tappte den Kriminellen nun in die Falle. Der Mann reagierte auf das Online-Inserat für das Apartment und überwies letztlich 2000 Euro auf ein Konto in Spanien. Die vermeintliche Vermieterin versicherte dem Opfer daraufhin, die Übergabe fände nach ihrer Rückkehr „aus London“ statt. „Er bekam das Geld nicht zurück. Am 24. Oktober wurde Anzeige bei der Inspektion Saalfelden erstattet“, bestätigt Polizeisprecherin Irene Stauffer. Ob es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine echte Wohnung handelt, sei noch nicht klar. „Meist sind es Fake-Wohnungen in solchen Betrugs-Inseraten“, so Stauffer.