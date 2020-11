Vor CL-Hit: Wöber sieht Verschleißerscheinungen

Für Maximilian Wöber ist der Champions-League-Knaller am Mittwoch bei Bayern-München (21.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auch eine gute Gelegenheit, die jüngste 1:3-Schlappe gegen Sturm Graz vergessen zu machen. „Wir wollen in München mit derselben Herangehensweise auftreten und zeigen, dass wir den Ausrutscher am Wochenende wiedergutmachen möchten“, erklärte der Defensivmann, dessen Elf im Hinspiel gegen die Bayern mit 2:6 unter die Räder geraten war. Die Defensive nahm Wöber in Schutz. Und er sieht bei der eigenen Mannschaft Verschleißerscheinungen.