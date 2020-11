„Falken“ jagen im Klassiker den ersten Heimsieg

Heimspiel-Doppel

„So viele Gegentore habe ich noch nie kassiert. Wenn du so oft hinter dich greifen musst, ist das bitter. Aber dieses Spiel ist besprochen und abgehakt. Mit Lustenau und Amstetten am kommenden Freitag stehen nun zwei Heimspiele an. Zwei Gegner, die unsere Kragenweite haben. Da müssen Punkte her, um von unten rauszukommen“, sagt der 19-Jährige.