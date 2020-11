Deutsches Ehepaar steckte im Tiefschnee fest

Ein deutsches Ehepaar (32 und 30 Jahre alt) unternahm am Samstag eine Rundwanderung in Achenkirch. „Sie waren auf einem markierten Wanderweg in Richtung Grasberg im Karwendelgebirge unterwegs, als sie aufgrund des zunehmend tiefer werdenden Schnees wieder in Richtung Grasbergalm absteigen wollten“, schildert die Polizei.