17 Personen bei Brand mit Drehleiter evakuiert

In einem ehemaligen Hotel in Baumkirchen, das von Leasing-Arbeitern und deren Kindern bewohnt wird, brach am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. 17 Personen flüchteten vor den Rauchschwaden auf die Balkone und mussten dort von der Feuerwehr rasch in Sicherheit gebracht werden.