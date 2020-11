Weltfußballer-Kür wegen Corona heuer nur virtuell!

Die besten Fußballerinnen und Fußballer (vielleicht Bayern-Star Robert Lewandowski?) sowie Trainerinnen und Trainer des Jahres 2020 werden vom Weltverband FIFA am 17. Dezember gekürt! Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Zeremonie diesmal virtuell durchgeführt. Das teilte die FIFA am Freitag mit. Dieses Jahr habe mehr denn je gezeigt, dass die Gesundheit an oberster Stelle stehe.