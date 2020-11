Mutige Hartberger mit Angriff auf den LASK-Code

„Der LASK ist extrem unangenehm zu bespielen“, sagt Markus Schopp, „das ist eine gewachsene Struktur, mit einem Kader, der seit Jahren im Großen und Ganzen gleich geblieben ist. Das Herz sind Schlager, Trauner, Wiesinger, Ranftl, Michorl und Holland. Jetzt ist auch Goiginger wieder fit. Mit ihm und Gruber haben die enormen Speed und viel Tiefgang. Sie sind flexibler geworden und schwerer ausrechenbar als in den letzten Jahren.“ Und: „Mit ihrem intensiven Spiel beeinflussen sie auch die Schiedsrichter, ziehen sehr clever immer wieder Fouls, kommen zu vielen Chancen – und nützen diese leider auch sehr gut. Es ist schwer ihnen mit Intensität beizukommen, denn da sind sie dir von der Erfahrung her über.“ Aber: „Es gibt Wege, ihnen weh zu tun. Man muss sie aus ihrer Komfortzone rausholen. Beim 2:1 im Juni in Linz haben wir ja schon gezeigt, dass man sie knacken kann.“