Betten in den Spitälern werden knapp

Im Tauernklinikum Zell am See liefen am Montag Vorbereitungen für eine Erweiterung der Corona-Station: „Wir rechnen mit mindestens zehn weiteren harten Tagen“, so Geschäftsführer Franz Öller. Außerdem soll noch diese Woche eine Covid-Einrichtung für infizierte Seniorenheim-Bewohner in Zell am See-Schüttdorf in Betrieb gehen. Verzögerungen gibt es bei solch einem Spital in der Wehrle-Klinik: Wegen Personalmangels startet der Betrieb erst nächsten Montag.