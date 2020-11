Das ist Norwegens Not-Kader mit einem Ex-Rapidler

„Eine schwierige Aufgabe“

Ursprünglich hätte man den Plan verfolgt, dass die Legionäre aus ihren elf verschiedenen Ländern direkt nach Wien reisen. Dies sei wegen der Corona-Reisebeschränkungen aber zu unsicher gewesen. Nun sollen alle Akteure in Oslo zusammentreffen, dort in einem Flughafenhotel einchecken und das Infektionskontrollsystem durchlaufen. Aus Oslo bricht die Notfall-Mannschaft dann am Dienstag in einem Charterflieger gemeinsam nach Wien auf. Dafür liege laut Angaben des norwegischen Verbandes (NFF) eine Genehmigung des norwegischen Gesundheitsministeriums vor. Auch bei der UEFA habe man sich rückversichert, dass der in Österreich ab Dienstag geltende „Lockdown“ die Anreise nicht behindere.