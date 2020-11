Ehrlicher Finder gab Geldbörse mit 2000 Euro ab

Erst glaubte er an einen Scherzanruf - denn als der Anruf der Polizei kurz vor dem Grenzübergang nach Slowenien kam, hatte der Deutsche noch gar nicht bemerkt, dass er seine Geldbörse am Weg nach Kroatien an einer Raststätte in Trieben in der Steiermark vergessen hatte. Sämtliche Ausweise wie auch 2000 Euro in bar waren da!