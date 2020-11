Geredet wird in dieser Krise mit uns Bürgern wie mit Kleinkindern. Jetzt versucht man es mit der Taktik, dass das alles nötig sei, weil wir, die „schlimmen Kinder“, halt nicht hören wollte. Vergesst's das, Regierung! Den Kontrollverlust verantwortet ihr höchstselbst. Die Zeche bezahlen nun wieder die Vielen in diesem Land. Unsere Kinder, die durch ein bildungspolitisches Horrorjahr getrieben werden. Man fragt sich, was in den Sommerferien passiert ist, um die Komplettschließung der Schulen um wirklich jeden Preis zu verhindern. Die Kaufleute, Kleinunternehmer und Selbstständigen, die vor dem Ruin ihrer Arbeit stehen, während Möbelhäuser zu ihren Wiedereröffnungsparties laden und dort jegliche Covid-Regel ad absurdum geführt haben. Und am Ende wir als Gesellschaft: gespalten, zerfurcht und zerrüttet in ihrem sozialen Gefüge.