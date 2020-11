Tirols LH Günther Platter: „Es nutzt leider nix!“

Appell, sich an Vorgaben zu halten

„Wir müssen verhindern, dass die Ärztinnen und Ärzte eine Entscheidung über Leben und Tod treffen müssen. Den Tirolerinnen und Tirolern sage ich deshalb: ,Es nutzt nix. Bleibt’s no amol dahoam‘.“ Platter appelliert, sich an die Vorgaben zu halten und soziale Kontakte zu minimieren. „Diese Corona-Pandemie können wir nur mit Solidarität und Zusammenhalt bewältigen. Dann besteht die Hoffnung auf halbwegs normale Weihnachten.“