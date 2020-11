Nach Team-Debüt: Puch ist stolz auf Wiesinger

Der erste A-Teamspieler des 1945 gegründeten FC Puch war noch am Mittwochabend DAS Gesprächsthema beim Salzburger-Liga-Klub. Als feststand, dass Teamchef Franco Foda den kurzfristig einberufenen LASK-Profi Philipp Wiesinger gegen Luxemburg von Beginn an aufs Feld schickt, hat sich auch Puch-Obmann Peter Weidisch „wahnsinnig gefreut. Ich habe noch am Abend ein E-Mail-Rundschreiben an die Vereinsfunktionäre ausgeschickt“, erzählte das Klub-Urgestein. Dass der 26-jährige Links-Verteidiger dabei von vielen Ausfällen und Absagen profitierte, tat der Freude keinen Abbruch. „Es ist immer noch eine große Ehre, für das Nationalteam zu spielen. Und er hat seine Sache auch tadellos gemacht, sein Debüt sogar mit einem Tor gekrönt“, betonte Weidisch.