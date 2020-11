Camping-Urlaub ist auch in Tirol äußerst beliebt

Sehr gute Bewertungen

Die insgesamt 73 Campingplätze in Tirol haben alle eines gemeinsam: Sehr gute Bewertungen. So wundert es auch nicht, dass acht Plätze unter den Top 100 von Europa gelistet sind. Darunter Tirol Camp in Leutasch (17) und Camping Ötztal in Längenfeld (22) sowie Natürlich Hell Camping in Fügen im Zillertal (31) und der Alpen-Caravanpark Achensee in Achenkirch (54). Aktuell haben in Tirol 19 der 73 Campingplätze trotz Corona offen.