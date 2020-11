Totalsperre der Landecker Straße ein Jahr länger

Noch ein Jahr Zufahrt nur über den Tunnel

„Die L 76 muss aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben“, so die Hiobsbotschaft des zuständigen LHStv. Josef Geisler, „es ist uns bewusst, dass die weitere Sperre eine Belastung ist und wir setzen alles daran, die Straße so rasch wie möglich wieder zu öffnen“. Doch das kann sich ziehen, denn zurzeit ist die Rede von der „Wintersaison 2021/2022“, also in einem Jahr. Man müsse um zwei Drittel mehr Fels abräumen als geplant. Die notwendigen Arbeiten können nur kleinräumig, händisch und teils mit Hubschrauber durchgeführt werden.

Der Landecker Tunnel wird also für ein weiteres Jahr als Umfahrung dienen. Für den Langsamverkehr, Anrainer und Einsatzfahrzeuge bleibt die örtliche Umleitung über den Gramlachweg aufrecht. Trotz der unvorhersehbaren Probleme hält Geisler am prognostizierten Bauabschluss fest: „Im vierten Quartal 2022 sind wir fertig.“