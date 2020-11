Besserung ist weiterhin nicht in Sicht

Nie zuvor wurde an einem Montag, an dem die Zahlen durch die geringere Testaktivität am Wochenende stets am niedrigsten sind, ein ähnlich hoher Wert (891) gemeldet. „Bleiben die ersten Positiveffekte weiter aus, drohen wir im Bereich der Neuansteckungen dauerhaft rasch vierstellig zu werden“, fürchtet man im NÖ-Sanitätsstab. Ihre Wirkung deutlich gezeigt haben laut den Behörden im Gegensatz dazu die Halloweenpartys, die just vor dem Start des Lockdowns veranstaltet wurden. „Die Feiern haben die Infektionszahlen in die Höhe schnellen und die Aufklärungsquote sinken lassen“, wissen die Behörden.