141 Glückspilze beim „Goldenen Herbst“ in Landeck

In Landeck soll fleißig geshoppt, geschlemmt und gestylt werden. Mit dem Gewinnspiel „Goldener Herbst in der Stadt Landeck“ möchte die Leistungsgemeinschaft der Kaufleute diesen Prozess befeuern. Wirtschaftliche Einbußen durch die Corona-Krise, aber auch durch die Totalsperre der Landecker Straße sollten damit abgefedert werden. Konsumenten können Rechnungen von allen Geschäften, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben in Landeck über 20 Euro per WhatsApp oder E-Mail einreichen. Bis 30. November werden insgesamt 21.000 Euro in Form von Leistungsgemeinschaftsgutscheinen mit maximal 100 Euro viermal verlost.