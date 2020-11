Altersdiskriminierung? Hoher Beamter klagt Stadt

Viele hohe Beamte betroffen

Die Sache ist durchaus brisant: Bekommt Verdross vor Gericht recht, wäre die umstrittene Bestellung vom Mai dieses Jahres wohl hinfällig und müsste wiederholt werden. „Für mich ist der Zug abgefahren“, betont Verdross. „Ich möchte auch dem jetzigen Finanzdirektor, mit dem ich gut zusammenarbeite, nicht schaden. Ich sehe es aber als meine Verantwortung, die Rechtsmeinung, die bis heute unwidersprochen im Raum steht, im Verfahrensweg zu hinterfragen. Denn die Kolleginnen und Kollegen im Magistrat, die in meiner Altersgruppe sind, dürften sich für keine Führungspositionen mehr bewerben, sobald sie 60 geworden sind. Wenn sie bereits in Führungsfunktionen sind, müssten sie für die letzten Jahre im Berufsleben zurück in Sacharbeiterpositionen, weil ihre Bestellungen nicht verlängert werden dürfen. Das kann es wohl nicht sein!“, sagt Verdross.