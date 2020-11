Schickhofer löschte gefälschtes Facebook-Profil

Zahlreiche Meldungen an Facebook

Dass es sich dabei freilich um einen Fake-Account handelt und freche Betrüger am Werk sind, ist schnell erraten. Trotzdem: Umgehend warnte der frühere Landeshauptmann-Stellvertreter, der aktuell bei der steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft SFG werkt, seine Freunde in sozialen Medien, nicht auf diese dreiste Masche hereinzufallen. „Es gab zahlreiche Meldungen an Facebook, weshalb mein falsches Profil schnell vom Netz genommen wurde“, zeigt sich Schickhofer erleichtert.