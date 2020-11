Ken Hensley: Mitgründer von Uriah Heep gestorben

Aktuell habe Hensley an seinem neuen Projekt My Book of Answers gearbeitet, das Ende Februar veröffentlicht werden soll, teilte die Familie des Rockstars weiter mit. Seine Frau Monica und zwei Brüder Trevor, Mark und Schwester Dawn trauern um den Musiker. „Wir sind alle bestürzt über diesen tragischen und unglaublich unerwarteten Verlust.“ Ken Hensley werde in einer privaten Zeremonie in Spanien beerdigt und „nie vergessen und immer in unseren Herzen sein“.