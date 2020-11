Seilbahnen zittern vor ungewisser Wintersaison

„Vieles liegt in der kommenden Saison leider nicht in unserer eigenen Hand“, erklärt der Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft und Vorstand der Schmittenhöhebahn AG, Erich Egger. Die heimische Seilbahnbranche sieht sich für den anstehenden Winter gut gerüstet, doch die aktuellen Corona-Beschränkungen in Österreich und die Reisewarnungen in wichtigen Herkunftsländern sorgen für Unabwägbarkeiten.