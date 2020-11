Corona-Virus dämmte das Grusel-Fieber ein

Alle Jahre wieder! Am Vorabend von Allerheiligen klingeln ab der Dämmerung Kindergruppen aus der Nachbarschaft. Begleitet von dem bekannten Spruch „Süßes, sonst gibt es Saures!“ Waren vor zehn Jahren einige wenige „Exoten“ am Abend des 31. Oktobers unterwegs, so steigerte sich das Interesse an dem Brauch bei uns in Tirol kontinuierlich. Ganze Veranstaltungszentren wurden für den schaurigen Abend und eine damit verbundene Party angemietet.