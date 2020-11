Arbeiten im Lehrbetrieb statt im Homeschooling

Als wäre das Homeschooling für junge Leute nicht schon Belastung genug, kommt nun ein weiterer Umstand hinzu, der für Aufschrei sorgt. Denn wie die Arbeiterkammer (AK) in Erfahrung gebracht haben will, würden einige Betriebe in Tirol ihre Lehrlinge zu Arbeiten einsetzen, anstatt sie dem verordneten Distance Learning nachgehen zu lassen.